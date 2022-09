Era stato colpito da Daspo lo scorso 26 settembre per 8 anni ma si era comunque recato alla partita tra Ponsacco e Grosseto allo stadio di Ponsacco. Per questo un 40enne grossetano è stato arrestato dalla volante del commissariato di Pontedera. L'uomo si trovava nella sua auto e stava andando nel parcheggio del settore ospiti ieri. Il daspo gli era stato comminato perché responsabile di disordini in una precedente partita.