In Consiglio regionale il progetto di Giulio Deangeli

‘A Choice for Life 2023’, il progetto del plurilaureato, membro del comitato scientifico Toscana 2050, ricercatore in neuroscienze a Cambridge Giulio Deangeli, sarà presentato in Consiglio regionale venerdì 30 settembre alle 13 nel Media Center Sassoli (primo piano di palazzo del Pegaso).

Insieme al presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, Deangeli illustrerà i contenuti di una iniziativa di volontariato da lui stesso lanciata nel 2017 e finalizzata ad assistere i giovani delle scuole secondarie, o dei primi anni universitari, nelle proprie scelte professionali e accademiche. Già nel 2021 il progetto ha assunto carattere nazionale con partecipazioni da tutta Italia e patrocini da decine di pregiate Istituzioni, tra cui la Regione Toscana.

Al plurilaureato classe 1995, Mazzeo aveva conferito il primo Gonfalone d’Argento della legislatura. Una scelta fortemente simbolica condivisa con tutto l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ha gettato le basi di indirizzo della Toscana che il presidente intende costruire: una terra di opportunità, attenta ai bisogni di cittadine e cittadini, capace di attrarre talenti dall’Italia e dal mondo e che guarda al futuro.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa