Lampada portatile per gli ambulatori a Siena in memoria di Renzo Marchi

Una lampada da visita portatile per gli ambulatori della Chirurgia vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Questo il dono della famiglia Marchi, effettuato in memoria del padre Renzo, scomparso nei mesi scorsi. L’apparecchio è già operativo e rappresenta uno strumento molto utile per i professionisti che effettuano prestazioni ambulatoriali: sul braccio è stata posta una targa che ricorda il bel gesto di donazione da parte della famiglia Marchi. La consegna è avvenuta alla presenza dei figli e dalla moglie di Renzo Marchi, oltre che del personale infermieristico e socio-sanitario. Presenti anche il professor Giancarlo Palasciano, direttore della Chirurgia vascolare dell’Aou Senese e, in rappresentanza della direzione sanitaria, il dottor Daniele Lenzi.

Fonte: Aou Senese