Maltempo Poggibonsi, auto bloccata in strada allagata

Allagamenti a Poggibonsi per le forti piogge di oggi.

Alle 13.30 i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti a Bellavista per soccorrere una persona rimasta bloccata nella sua auto in mezzo a una strada invassa dall'acqua. All'arrivo i vigili hanno messo l'auto in sicurezza, il conducente era già uscito autonomamenti.

Sono al momento 3 gli interventi in coda, 2 in corso, si segnala l’intervento presso la scuola primaria Sant'Andrea dove a causa della forte pioggia, le caditoie sono rimaste intasate dai detriti trasportati dall’acqua. Addirittura l'acqua è entrata all'interno dell’ingresso dell’edificio scolastico. Intervento risolto in breve tempo dai vigili del fuoco e non si segnalano criticità per l’attività dell'istituto.