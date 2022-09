Manovre salvavita sui bambini, corso gratuito organizzato dalla Misericordia di Empoli

Torna a grande richiesta un importante appuntamento formativo gratuito organizzato dalla Misericordia di Empoli e aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 22 Ottobre è in programma il Corso di Disostruzione Pediatrica, che si terrà in presenza dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la sede dell'associazione in Via Cavour 32.

Una lezione tenuta dallo Staff Formazione della Confraternita, rivolta a mamme, papà, neogenitori, futuri genitori in attesa, nonni e nonne, ma anche a tutti coloro che per lavoro si rapportano quotidianamente con i bambini. Al centro dell'incontro le manovre salvavita da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree, le regole di comportamento da adottare per agire in maniera corretta e tempestiva ma anche le precauzioni volte a prevenire i rischi di soffocamento: teoria e pratica necessarie per non farsi trovare impreparati di fronte a situazioni di emergenza che possono capitare nel quotidiano e che vanno affrontate con un’adeguata preparazione.

Chi volesse iscriversi al corso può scrivere un'e-mail a formazione@misericordia.empoli.fi.it o telefonare alla sede della Misericordia al numero 0571-7255.