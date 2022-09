Partono nuovi corsi e laboratori al Centro Le Corti di Montespertoli

A seguito della manifestazione di interesse per la concessione gratuita dei locali di proprietà del Comune di Montespertoli per l'organizzazione di corsi e laboratori negli spazi del Centro Culturale "Le Corti", riparte il progetto "L'Officina delle idee".

Il progetto raccoglie una serie di corsi, destinati sia agli adulti sia ai bambini, a cura sia di associazioni che di professionisti. “C’è fermento nell’aria e voglia di ripartire. Lo dimostrano le tante richieste arrivate e le numerose proposte di corsi per questo anno.”, spiega l'assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli, “Le attività spazieranno da laboratori creativi, come il corso di pittura e il corso di scrittura creativa, ad attività di meditazione e di yoga ad attività con la musica. L’invito è quello di passare dalla biblioteca per conoscere gli orari e le varie proposte”.

Ritorna il corso di pittura organizzato da Rita Pedullà, che già lo scorso anno ha ricevuto un gran successo. Il corso è dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni e agli adulti. I laboratori di arte sono proposti anche da Simone Masetto e saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 6 anni ai 18. Sandra Zimbardi organizzerà un corso di "Progettazione di integrazione e inclusione sociale" rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni.

L'associazione AUSER organizzerà invece un corso di scrittura creativa e lettura espressiva rivolto sia ai bambini che agli adulti. Grande novità un corso di chitarra "rock blues" rivolto a tutte le età. Infine tramite l'Associazione Soleluna saranno organizzati corsi di yoga per bambini, ragazzi e adulti e corsi di meditazione per ragazzi e adulti. Infine, un corso di coaching per adulti dal titolo 'Crea l’essenza della tua vita’. Il percorso ha come obiettivo il miglioramento della vita delle persone con Cinzia De Filippis.

Per informazioni si può contattare il desk della Biblioteca "E. Balducci" al numero 0571 600228 oppure scrivere una email a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa