Pellegrinaggio dei gruppi Fratres della Toscana, premiati i donatori

E’ in programma a Grosseto, sabato 1 ottobre, il pellegrinaggio organizzato dalla Fratres regionale toscana e giunto alla XVII edizione.

Il pellegrinaggio dei gruppi Fratres toscani è organizzato nell’ottica di sviluppare e condividere momenti di riflessione e discussione sulle tematiche della donazione, una giornata d’incontro e di lavoro per una programmazione efficace della promozione della cultura del dono e una puntuale operatività sui territori.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale della Santa Famiglia per il ritiro e raccoglimento spirituale, per approfondire i temi del volontariato e della solidarietà, mentre alle 11 sarà celebrata la Santa Messa officiata da Don Udoji Onyekweli, assistente spirituale della Fratres Toscana.

“Ogni anno ci riuniamo in una provincia diversa proprio per coinvolgere ciascun gruppo del territorio in una strategia comune a livello regionale. Il dialogo, la condivisione, la visione di intenti, uniti al ritiro spirituale del pellegrinaggio, offrono l’occasione non solo per un arricchimento personale ma anche per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, per adempiere sempre meglio al nostro compito con competenze e risorse, e soprattutto comunicare in maniera puntuale la cultura del dono, così Claudio Zecchi presidente Fratres Toscana.

Al termine della Santa Messa i saluti di benvenuto e subito dopo si svolgerà la consegna delle benemerenze. ll pellegrinaggio infatti è anche il momento per riconoscere l’impegno dei donatori e delle donatrici che si sono distinti nell’atto della donazione e che riceveranno un’opera, creata dal Maestro d’arte orafa fiorentina Paolo Penko, che raffigura una goccia/cuore in plexiglas con moneta in bronzo dorato e all’interno la scritta “ Grazie per l’impegno dimostrato nell’aiutare il prossimo con generosità” che campeggia accanto al logo Fratres.

Fonte: Fratres Toscana