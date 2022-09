Puliamo il mondo 2022 a Capraia e Limite, come partecipare

E’ in programma per sabato 1 ottobre, dalle 9 alle 12.30, “Puliamo il mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente a cui aderisce il Comune di Capraia e Limite.

Il ritrovo è previsto in via Gramsci, all’inizio della salita per Montereggi, e tutti possono partecipare presentandosi sul posto.

Grazie all’apposito kit - sacchetti, guanti e cappellino - i partecipanti si recheranno nei luoghi prescelti, quest’anno sarà la volta della pista ciclabile, via dell’Esagono fino a via Pulignano.

L’iniziativa è in collaborazione con ProLoco Capraia e Limite, Vab Limite e Alia Servizi Ambientali SpA.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa