Puliamo il mondo, rinviata la tappa empolese con le scuole

La tappa di Puliamo il mondo riservata alle scuole del territorio, inizialmente in programma per domani, venerdì 30 settembre, dalle 9 alle 12, è rinviata a venerdì 7 ottobre 2022, nella stessa fascia oraria. La scelta, in accordo con gli istituti comprensivi empolesi, è stata presa alla luce delle previsioni meteo avverse.

All’iniziativa, promossa da Legambiente in collaborazione col Comune di Empoli e la partecipazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A., parteciperanno alunne e alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria: accompagnati dalle insegnanti, muniti di guanti, sacchi, pinze e pettorina, saranno impegnati a ripulire aree di giardini interni o davanti a plessi scolastici, parchi urbani e piazze.

Un'azione, quella relativa alla pulizia degli spazi, che va di pari passo con quella della sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e del rispetto di esso, portata avanti anche grazie alla distribuzione di guide informative sul ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, messe a disposizione da Alia Servizi Ambientali S.p.A. insieme alle attrezzature (sacchi e guanti).

Sono 427 gli alunni coinvolti nell'edizione 2022, 9 scuole, 20 classi, 35 insegnanti. Con loro, i volontari delle associazioni del territorio Arca, Auser Filo d’Argento, Croce Rossa Italiana, Legambiente, Misericordia, Pubbliche Assistenze e alcuni addetti dell’ufficio ambiente comunale. Dall’Istituto Comprensivo Empoli Est hanno aderito le scuole ‘Carducci’, ‘Leonardo da Vinci’, ‘J.Carrucci’ Pontorme e ‘C.Colombo’ Ponzano, mentre dall'Istituto Comprensivo Empoli Ovest le scuole ‘G.Galilei’ Avane, ‘Carlo Rovini’ Cascine, ‘Pascoli’ Corniola, ’Lorenzoni’ Ponte a Elsa e ‘Busoni’ Pozzale.

Resta invece confermato lo svolgimento della giornata di Puliamo il mondo, in programma sabato 1 ottobre 2022, dedicata agli adulti e a tutti i cittadini che scelgano di partecipare all'iniziativa. Verrà ripulito dai rifiuti il parcheggio della stazione ferroviaria in via XI Febbraio. L’orario è dalle 9 alle 13 e per chi vorrà partecipare, si ricorda, che è necessaria l'iscrizione da effettuarsi entro oggi, giovedì 29 settembre 2022, all’indirizzo email legambienteempoli@libero.it, via whatsapp al numero 349 4913234 oppure anche sulla pagina Facebook dedicata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa