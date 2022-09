Scende dal bus e un'auto la travolge, grave 17enne

Subito dopo essere scesa dall'autobus è stata colpita in pieno da un'auto mentre stava cercando di attraversare la strada. Una 17enne è rimasta gravemente ferita in un incidente sulla strada provinciale Lucchese a Serravalle Pistoiese. Il fatto è avvenuto verso le 13 di giovedì 29 settembre nella frazione di Masotti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari inviati dal 118. Le condizioni della giovane sono parse fin da subito gravi ed è stato allertato l'elisoccorso.

La strada, che collega Pistoia a Montecatini Terme, è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso. La giovane è in condizioni critiche a Careggi.