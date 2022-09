Studenti tutor nel doposcuola, i progetti del Comune di San Casciano

Prendono il via due nuovi progetti rivolti a giovani e studenti, promossi dal Comune e coordinati dall'educatrice professionale Laura Dainelli. “Bell’atmosfera” è il progetto che coinvolge gli studenti delle terze e delle quarte classi del liceo scientifico “Rodolico” di Firenze per effettuare attività di doposcuola a supporto del percorso di studi degli studenti dell’Istituto comprensivo “Il Principe” di San Casciano e delle scuole secondarie. La seconda opportunità è l'attività di tirocinio che gli studenti universitari potranno svolgere nell’ambito dei progetti portati avanti dall'amministrazione comunale.

“I giovani dell’Istituto superiore “Rodolico” di Firenze - spiega Laura Dainelli - potranno affiancare nell’attività del doposcuola gli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e partecipare ad un laboratorio artistico per la realizzazione di un progetto culturale. L’impegno sarà di 2 ore settimanali per 5 mesi”. Il Comune e l’Unione comunale del Chianti fiorentino creano una nuova occasione di formazione per consentire agli studenti di svolgere il tirocinio universitario nei numerosi progetti educativi del Comune di San Casciano tra i quali Tutor, Doposcuola, Diversi Stimoli per Apprendere e molti altri. Chi fosse interessato può mettersi in contatto attraverso il sito web dell’Università o scrivendo all’educatrice professionale del Comune che coordina i progetti Laura Dainelli tel. 055-8256314 l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino