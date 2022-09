Torna la prevenzione di ANT a Pistoia grazie al sostegno di Fondazione CR di Pistoia e Pescia

Dopo la pausa estiva Fondazione ANT riparte con i progetti di prevenzione oncologica gratuita destinati ai cittadini della provincia di Pistoia grazie al patrocinio del Comune di Pistoia e al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha deciso per il 2022 di finanziare 20 giornate di prevenzione da offrire alla cittadinanza.

Le visite gratuite, che si terranno a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT, prenderanno il via lunedì 10 ottobre alle ore 9 in piazza del Duomo a Pistoia.

I due progetti prevedono, in questa seconda fase, 120 visite dermatologiche gratuite con demoscopia per la prevenzione dei tumori della cute e 120 ecografie gratuite per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei.

Il Progetto Melanoma si terrà nelle giornate del 10-11-24-25-26 ottobre sull’Ambulatorio Mobile in piazza del Duomo, la cittadinanza potrà usufruire di 120 visite dermatologiche gratuite effettuate dai professionisti ANT con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.

Il Progetto Tiroide si terrà nelle giornate 12- 13- 14- 27-28 ottobre in piazza del Duomo a Pistoia, sempre a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT e prevede 120 ecografie eseguite dagli ecografisti specializzati ANT per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei.

Il progetto ha un valore ancora più forte quest'anno, alla luce della pandemia: l'emergenza Covid-19, infatti, tra le molte sue negative ricadute ha avuto anche quella di far saltare o rimandare esami, controlli e screening oncologici (si parla di oltre due milioni di esami saltati solo nei primi nove mesi del 2020) con conseguente rischio di maggiori diagnosi di tumore in fase avanzata, aumento delle spese per le cure e della mortalità della popolazione in un prossimo futuro.

Fondazione Ant da sempre siimpegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. Con i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutt’Italia, vengono offerte ogni anno oltre 25.000 visite gratuite e naturalmente ogni giorno continua anche l’instancabile attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta ai malati di tumore.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare, dal 3 al 7 ottobre dalle ore 14,30 alle 18, il numero 3490615666 fino ad esaurimento posti.

Fonte: Fondazione ANT Italia ONLUS