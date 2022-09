Verso il campionato, Empoli Pallavolo batte Pistoia

Le ragazze della Timenet Empoli Pallavolo in questi giorni continuano imperterrite nella preparazione atletica in vista dell'avvio del Campionato Nazionale di Pallavolo di serie B2, atteso per il prossimo 8 ottobre, cimentandosi anche in alcune partite amichevoli.

Questa sera, mercoledì 28 settembre, hanno giocato in trasferta a Pistoia per misurarsi dalle ore 21.00 con le padrone di casa dell'ASD Pistoia Volley La Fenice e vincendo la partita 1-3 con i parziali di 15-25; 18-25; 25-17; 20-25.

Il test per le giocatrici di coach Marco Dani si ripeterà venerdì 30 settembre, nel turno di ritorno, al PalAramini di Empoli dove le giallonere ospiteranno le pistoiesi per un'altra sfida che avrà luogo sempre alle ore 21.00.