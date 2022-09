Visita di una delegazione dell’Isola di Creta in Consiglio regionale

Una delegazione dell’Isola di Creta sarà ricevuta in Consiglio regionale domani, venerdì 30 settembre. Alle 11.30 nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti, accoglieranno la vicegovernatrice della Regione Isola di Creta Eirini Chiudetsanaki accompagnata da altri rappresentati istituzionali (Haris Roditakis, presidente Ploigos; Giorgos Zervos, direttore Ploigos; Menelaos Bokeas sindaco, Unione regionale dei Comuni di Creta; Stavros Gavalas presidente Unione delle cooperative agricole di Heraklion; Myron Chiletsakis membro Unione delle cooperative agricole di Heraklion; Alexandos Koutalas presidente Unione delle cooperative Agricole di Rethimno; Nikos Douloufakis membro Unione dei Vini di Creta; Evangelos Binichakis membro della Federazione degli artigiani e commercianti di Lasithi) e la coordinatrice della Toscana per l’associazione ‘I Borghi più belli d'Italia’ Elisabetta Giudrinetti.

La vicegovernatrice è in visita in Toscana fino al prossimo 2 ottobre anche per conoscere più a fondo la nostra regione e per stringere rapporti di collaborazione peraltro giù avviati con la recente firma di un protocollo di collaborazione incentrato su formazione e sviluppo in particolare nel settore agricolo.

Il progetto, siglato da Giudrinetti lo scorso 26 agosto ad Heraklion, prevede sinergie con l’associazione Ploigos di Creta, che ha tra i propri membri tutti i Comuni cretesi, le associazioni di categoria, varie cooperative ed altri soggetti impegnati nello sviluppo economico della Regione.

La visita in palazzo del Pegaso, organizzata su impulso della presidente Bugetti che ha tra le deleghe della Commissione che presiede anche il Turismo, servirà non solo come momento di reciproca conoscenza ma anche come opportunità di sviluppo e collaborazione tra la Toscana e Creta.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale