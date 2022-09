Alia, ripristinati call center e sportelli Tari

Alia Servizi Ambientali SpA, in riferimento al tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informativi rilevato ieri, informa che tutti i servizi sono ritornati operativi e funzionanti, comprese le attività degli sportelli Tari ed il Call Center, fermate temporaneamente per ragioni di sicurezza preventiva.

Dai controlli effettuati l’azienda conferma che non si sono verificate intrusioni e/o compromissione di funzioni o di dati. Alia ringrazia gli utenti per la pazienza e la collaborazione.