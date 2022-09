Alla Lizza per Brio, le Contrade del Palio in memoria del fantino scomparso

Comune di Siena, Lega Tumori senese e mondo delle Contrade uniti dalla solidarietà e dalla prevenzione in ricordo del fantino Andrea Mari detto “Brio”. “Alla Lizza per Brio” è questo il nome dell’evento, organizzato per sabato 22 e domenica 23 ottobre nell’anello intorno al parco della Lizza e presentato oggi, venerdì 30 settembre, nella sala delle Lupe di Palazzo Pubblico.

Una manifestazione ludico sportiva dedicata al go kart e organizzata dallo storico patron dell’evento Stefano Berrettini che vedrà la partecipazione di Capitani, Fantini, Legend (ex dirigenti), barbareschi e correttori delle contrade e che quest’anno, per la prima volta, sarà svolta a Siena. Presenti insieme alle istituzioni cittadine tutti i protagonisti del Palio per un evento i cui ricavati saranno devoluti a favore della Lega Italiana Tumori Sezione di Siena in occasione della campagna della Lilt “Nastro Rosa”, dedicata, nel mese di ottobre, alla prevenzione contro i tumori al seno.

La campagna “Nastro Rosa” ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Per tutto il mese di ottobre le sezioni provinciali Lilt offriranno visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono in atto molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa problematica.

“Un momento importante di condivisione con tutta la città e con il mondo delle contrade che abbiamo deciso di appoggiare come Comune nel nome della prevenzione e della salute dei nostri cittadini – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi – la comunità senese non si tira mai indietro di fronte a parole come solidarietà e partecipazione. L’attività che Lega Tumori senese svolge ormai da decenni sul nostro territorio è riuscita ad unire tutto il mondo del Palio a sostegno dei nostri cittadini e delle fasce più deboli. Il fine settimana di ottobre che presentiamo oggi sarà un momento ludico da vivere nel nome delle nostre radici più forti sostenendo la prevenzione e la ricerca”.

“Un’occasione unica per vedere riuniti tutti i grandi big del Palio e passare un fine settimana in centro grazie ad un evento che unisce tutta la città – aggiunge l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Siena Stefania Fattorini – oltre a sostenere la nobile causa della Lilt, ovvero quella della prevenzione, credo sia importante organizzare eventi capaci di coinvolgere tutta la popolazione a vivere con ancora più gioia ed entusiasmo la propria città”.

“Il mese della prevenzione dei tumori al seno Nastro Rosa si celebra quest'anno con l'abbraccio di tutta la citta' – spiega Gaia Tancredi, presidente Lilt Siena - con un evento corale che unisce Palio e solidarietà, nel nome della prevenzione oncologica, che donera' ai senesi due giorni ricchi di emozioni. Al nostro fianco avremo il Comune di Siena e tanti protagonisti del mondo del Palio che aiuteranno la Lilt a diffondere in maniera capillare l'importanza della diagnosi precoce nei tumori femminili”.

Le sfide di go kart inizieranno la mattina del sabato 22 ottobre e proseguiranno fino alla domenica pomeriggio del 23 ottobre.

Per l’occasione, già da mercoledì 19 ottobre, mezzi e attrezzature utili per lo svolgimento dell’evento cominceranno ad essere introdotti nei giardini La Lizza e nell’area circostante dopo lo svolgimento del mercato settimanale evitando così qualsiasi tipo di criticità per i cittadini. Inoltre il parcheggio la Fortezza a partire presumibilmente dal pomeriggio del 21 e fino alla mattina del 24 ottobre non potrà essere utilizzato perché a disposizione della manifestazione. L’anello intorno a La Lizza sarà interdetto alla circolazione e alla sosta, in particolare quella parte interessata dal percorso dell’evento. Da sabato mattina, poi, alle 4 e fino a domenica sera tardi, il tratto La Lizza e via Rinaldo Franci resterà chiuso anche ai mezzi pubblici che avranno delle alternative sia di percorrenza sia di stazionamento. Una segnaletica adeguata per indirizzare il traffico e permettere la circolazione con percorsi alternativi verrà così predisposta in viale XXV aprile, viale dei Mille, viale Curatone e viale F. Tozzi. Mentre l’ingresso allo Stadio resterà aperto. Seguirà nei giorni antecedenti all’evento una ulteriore comunicazione relativa alle modifiche temporanee della viabilità cittadina.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa