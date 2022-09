Bacco Artigiano, torna la festa del vino di Rufina

Quattro giorni di eventi e iniziative a Rufina per celebrare il vino e i prodotti tipici del territorio. È questo il “Bacco Artigiano”, manifestazione giunta alla quarantasettesima edizione, in corso fino al 2 ottobre con alcune novità e il fascino intatto della tradizione.

Sabato 1° ottobre a Firenze avrà luogo la rievocazione dell’Offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze, il rituale in uso al tempo della Repubblica Fiorentina per celebrare l’arrivo del vino dalla campagna nella città di Firenze. Per l’occasione sfilerà il Carro Matto, il lungo barroccio carico di centinaia di fiaschi di vino, disposti a piramide, trainato dai tipici “bovi” di razza Chianina. L’appuntamento è alle 15:30 in piazza Duomo, da dove il Carro Matto, il corteo della Repubblica Fiorentina e il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina si muoveranno per le strade del centro storico. La rievocazione, con la regia di Filippo Giovannelli, vede prima la benedizione del vino da parte delle Autorità Religiose, poi l’offerta dell’ampolla del vino alla Chiesa di San Carlo dei Lombardi e infine l’Offerta del vino Benedetto del Carro Matto alla Signoria di Firenze in piazza Duomo.

“A Firenze – spiega il presidente del Calcio Storico Fiorentino e consigliere speciale per le Tradizioni Popolari Michele Pierguidi – siamo abituati a chiamare il Bacco Artigiano il “Carro Matto”. Perché tutti rimangono meravigliati nel vedere questo magnifico carro, trainato dai buoi, con tanti fiaschi di vino impagliati da artigiani e volontari di Rufina che attraversa il centro storico della città per poi andare a consegnare simbolicamente i fiaschi alle autorità cittadine. È uno degli appuntamenti più amati dal corteo della Repubblica Fiorentina che sarà presente anche alla Rufina. Collaborare con l’amministrazione di Rufina è per noi sempre un piacere ed un onore”.

“Si torna alla normalità, dopo il Covid, con la festa più importante del Comune di Rufina e dell’intera Val di Sieve – commenta il sindaco di Rufina Vito Maida – e questa edizione del Bacco Artigiano ha un programma molto ricco, che coinvolge le associazioni del territorio e tutti i produttori del Consorzio Chianti Rufina. Il Bacco si svolge su quattro piazze: Villa Poggio Reale, piazza Umberto I°, piazza Primo Maggio e piazza del Municipio, dove ci saranno arte, cultura, mestieri, spettacoli, tradizioni, gastronomia e soprattutto vino, il nostro prodotto per eccellenza”.

Giovedì 29 settembre saranno aperte tutte le mostre d’arte ospitate in Villa poggio Reale e il ristorante all’interno dell’enoteca. Sempre nel parco della Villa ci saranno momenti musicali e le tradizionali degustazioni del vino Chianti Rufina. In piazza 1° Maggio alle 21:00 il concerto della tribute band di Vasco Rossi “La combriccola del Blasco”.

Oggi, venerdì 30 settembre il programma prevede l’iniziativa ecologista “Puliamo il mondo”, seguita da musica e spettacoli a Villa Poggio Reale, il musical “I grilli canterini” in piazza Umberto I°, gli stornelli in piazza del Municipio e la rassegna di danza in piazza I° Maggio, solo per ricordarne alcuni.

La storia di questa manifestazione parte da molto lontano. Sull'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, il Sindaco della comunità di Rufina, offriva alla città di Firenze il vino del Chianti insieme alle chiavi della “Contea di Turicchi”. Un tradizionale carro sormontato da una piramide di 1500 fiaschi pieni di Chianti, trainato dai tipici “bovi” di razza Chianina, storicamente ritratto nelle più belle foto storiche dei Fratelli Alinari. Il “Carro Matto”, così è stato battezzato, è un’opera di eccezionale maestria costruttiva dei maestri vignaioli della Val di Sieve adesso riuniti nel Comitato per il Carro Matto di Rufina. I “Fiaschi”, tipici contenitori in vetro di aspetto panciuto e rivestiti di paglia, vengono impilati in una piramide ed intrecciati con paglia e legamenti naturali in modo da contenersi l’un l’altro. Un geniale sistema di trasporto che permetteva al carro di trasportare grandi quantità di vino dal contado alla città.

Intanto, a Rufina, la giornata scorrerà tra il Mercatino di Bacco e i numerosi appuntamenti musicali, la dimostrazione del Centro Cinofilo “le Rose Canine”, gli spettacoli per bambini e di magia, per culminare alle 21:00 con il “Lorenzo Baglioni show” in piazza 1° Maggio.

Domenica 2 ottobre ancora tanta musica, l’esposizione di auto d’epoca, la sfilata di moda e l’ultimo giorno del torneo di basket che si svolge lungo tutto l’arco della Bacco Artigiano. Appuntamento da non perdere alle ore 17:00 per la Rievocazione Storica e sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina.

Il Gran finale è alle ore 22:45 con lo spettacolo pirotecnico che chiuderà un’edizione del Bacco particolarmente ricca di eventi e iniziative.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa