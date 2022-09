Biliardo specialità goriziana, a Firenze si apre la stagione

Centossessanta partecipanti da tutta Italia saranno in gara nel fine settimana alla Biliardoteca Vie Nuove, in viale Giannotti, e all'Aurora Scandicci per l'apertura della stagione agonistica nazionale del biliardo specialità goriziana.

Tre le gare in programma: la prima tappa del campionato master, il campionato nazionale a squadre e la gara di selezione master. Sette i biliardi a disposizione nella sede di vie Nuove, sei quelli all'Aurora Scandicci.

"Firenze vanta una importante tradizione nel biliardo - ha detto l'assessore allo sport Cosimo Guccione - in questo senso molto vitale è l'attività dell'Asd Biliardoteca Vie Nuove che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la città. Complimenti per l'iniziativa che, ne sono certo, saprà ottenere il successo che merita e che auspico possa diventare un appuntamento annuale per questa disciplina".

"Quest’anno Firenze parte col botto - ha commentato Stefano Giannoni, presidente dell' Asd Biliardoteca Vie Nuove - aggiudicandosi, grazie alle precedenti manifestazioni organizzate, l’onere e l’onore di inaugurare a livello nazionale l’annata agonistica della specialità goriziana a mano 9 birilli. Siamo ben lieti, insieme all'Aurora che ringrazio, di accogliere il meglio degli atleti italiani, che rappresentano tantissime regioni e che competeranno in questo fine settimana. Difenderanno i nostri colori tre squadre: due fiorentine, Vie Nuove e Nuove Aurora, e il Poggibonsi In totale saranno di scena 4 atleti master toscani e quindi ci auguriamo di poter esser protagonisti".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa