Confcommercio Pontedera, Condelli ancora presidente: le richieste degli esercenti

Nuovi eventi e iniziative, maggiore disponibilità di posti auto, introduzione della sosta a disco orario di 2 ore per favorire una migliore mobilità nel centro città e aggiornamento della cartellonistica per segnalare le attività commerciali. Queste le principali richieste e obiettivi di imprenditori, commercianti e professionisti di Confcommercio Pontedera, riunitisi nel consiglio direttivo che ha visto la conferma di Mickey Condelli, 31 anni, titolare del Bar Fantozzi, nella carica di presidente e di Lorenzo Nuti in quella di vicepresidente, con i nuovi ingressi di Christian Di Maggio e Mattia Busi ad arricchire una squadra composta da 10 attività.

“Sono felice per la fiducia riposta nei miei confronti e pronto ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono” le parole di Condelli. “Siamo un gruppo affiatato e rinforzato da due nuovi ingressi, in un direttivo rappresentativo di differenti realtà, dinamico e aperto all'ingresso di nuove idee ed energie. La prima preoccupazione in questo momento particolarmente difficile è il peso sempre più insostenibile dei rincari energetici e dell'aumento delle materie prime, ma siamo abituati a rimboccarci le maniche e metteremo tutto l'impegno possibile nel nostro incarico”.

“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo” afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio. “Lavoreremo in piena sinergia per realizzare nuovi eventi e iniziative, specialmente in ottica 2023, e auspichiamo la massima collaborazione con il Comune, che fin ora non è mai venuta meno, per apportare quei miglioramenti richiesti dai commercianti per proseguire nel percorso di valorizzazione di Pontedera e del suo ricco tessuto commerciale”.

Ecco i componenti del consiglio direttivo di Confcommercio Pontedera, Presidente: Mickey Condelli (Bar Fantozzi), vicepresidente: Lorenzo Nuti (Enzo Abbigliamento), consiglieri: Christian Di Maggio (Il Capellaio Matto), Giovanni Massei (Egidio Massei articoli tecnici industriali), Mattia Busi (One Game), Giacomo Fogli (Chimney Pub), Davide Volterrani (Studio legale Volterrani), Andrea Castellani (Andrea Castellani Informatica), Lorenzo Rocchi (Assicuratore).

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa