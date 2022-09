Corsi di italiano per stranieri a Montelupo, si riparte

Nel 2021 sono tornati a Montelupo Fiorentino i corsi di italiano rivolti a cittadini stranieri.

Il progetto è promosso dalla Società della Salute Empolese - Valdarno - Valdelsa e svolto in partenariato da Agenzia per lo Sviluppo Empolese - Valdelsa e associazione Arturo.

A marzo 2022 è stata replicata l'esperienza che ha visto una partecipazione importante di giovani donne, al punto che nell'ambito del corso è stato organizzato anche un momento di orientamento e formazione per la ricerca del lavoro.

Da ottobre 2022 viene avviato un altro corso gratuito che si svolgerà nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 14 alle 16, dal 10 ottobre 2022, presso il Comune di Montelupo con ingresso dal retro del palazzo comunale, piazza Falcone e Borsellino.

Per informazioni e iscrizioni:

- scrivere all’indirizzo email iscrizioni@associazionearturo.it

- telefonare al numero 3889552879 nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20

- mandare un messaggio whatsapp al numero 3889552879

Inoltre si invitano tutti i cittadini che sono interessati a seguire le lezioni, ma non possono partecipare in orario pomeridiano a scrivere una mail per segnalare le loro esigenze.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa