Roller Day a Empoli per i 100 anni della Fisr

Domenica 2 ottobre 2022, in piazza del Popolo a Empoli, si terrà, a cura della Asd Hockey Empoli, il "Roller Day", con esibizioni e prove di pattinaggio in occasione del centenario della Federazione italiana sport rotellistici.

Saranno presenti i tre settori dei Flying Donkeys, Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Velocità, e Hockey Inline, insieme all'altra Società di pattinaggio di Empoli, la Polisportiva Coop.

Ci sarà di tutto e di più, esibizioni di tutte le categorie, prove di pattinaggio sui Rollerblade, e sui pattini tradizionali, e presentazione degli atleti di punta delle due Società. Si festeggia il centenario della nostra Federazione con un grande Open Day collettivo di pattinaggio.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è necessaria l'adozione di alcuni provvedimenti di viabilità temporanei, come disposto con ordinanza 503 del 27 settembre 2022 ( https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-503-2022) .

In particolare, dalle ore 8 alle ore 22 del 2 ottobre, in piazza del Popolo (tutta), saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità di impiego, e il divieto di transito a eccezione degli autorizzati: forze dell'ordine, mezzi di soccorso e residenti con garage o un passo carrabile nel tratto interessato.