San Miniato alla prima: l'Etrusca ospita Matelica

Domenica 2 ottobre alle ore 18:00 tra le mura amiche andrà in scena il match valevole la prima giornata di campionato: La Patrie San Miniato vs Halley Informatica Matelica.

È arrivato il tanto atteso ritorno sul parquet, quello vero, quello ufficiale. Dopo la parentesi Supercoppa e i vari test match di pre-season è il momento di fare sul serio!

La “nuova” Etrusca si presenta rinnovata di ben cinque decimi, un’Etrusca con equilibri differenti, un’Etrusca giovane, un’Etrusca con tanta tanta voglia di fare e stupire!

L’avversario di turno, Matelica, è una squadra neopromossa che in questa pre-season ha dimostrato di essere una squadra viva, una squadra tosta e una squadra con delle buone potenzialità.

Le “bocche da fuoco” principali sono: Riccio, la nuova guardia già incontrata qualche anno fa con Costa d'Orlando; Enihe, vecchia conoscenza di San Miniato e Gallo, ottimo playmaker classe 2000, giocatore bravo a far giocare gli altri, con buone capacità di fare canestro.

Il quintetto è completato dalla guardia Caroli e da Seck, un lungo molto atletico.

Dalla panchina Matelica può contare su una serie di giocatori giovani che si completano bene con chi parte fra i primi cinque. In particolar modo Vissani, tiratore pericoloso e Provvidenza, ala classe ‘98. Un mix di giocatori che portano un bel contributo sia da un punto di vista difensivo che offensivo.

“Noi vogliamo partire bene. Abbiamo fatto, secondo me, un buon pre-campionato, ci stiamo allenando bene anche se dobbiamo sicuramente crescere in fase difensiva” Le parole di coach Marchini alla vigilia del match “Mi aspetto una squadra che aggredisce la partita, una squadra concentrata e continua per tutti i 40 minuti. Mi aspetto anche una buona presenza di pubblico che sicuramente ci può supportare per un buon inizio”

Fonte: Ufficio stampa