Un giorno in Comune, torna l'iniziativa a Montespertoli

Torna l’inziativa "Un giorno in Comune": tutti i cittadini e le cittadine che hanno voglia e l’interesse di scoprire come funziona la macchina amministrativa comunale posso iscriversi per la giornata del 13 Ottobre.



“Il Comune è la casa di tutti e penso che per tutti sia utile partecipare ad una mattinata di lavoro dentro gli uffici comunali sia per comprendere come si formano certe scelte e anche per portare il proprio contributo sulle varie questioni che riguardano la vita quotidiana dei montespertolesi. Spero che diversi cittadini si iscrivano perché il loro contributo al lavoro del comune è fondamentale.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Giovedì 13 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, l’Amministrazione Comunale offre la possibilità di partecipare, con il Sindaco e la Giunta Comunale, al lavoro e alle riunioni della mattinata dove verranno anche illustrati i seguenti argomenti: organizzazione dei Servizi e degli Uffici, funzionamento della Giunta Comunale, funzionamento del Consiglio Comunale, cenni su come è fatto il bilancio comunale, quali sono le scelte che può fare un amministratore locale.

I cittadini maggiorenni e residenti a Montespertoli che fossero interessati a partecipare al progetto “Un giorno in Comune” possono presentare la propria candidatura, entro non oltre lunedì 10 ottobre scrivendo una email a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it.



Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0571600209.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa