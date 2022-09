Use Gross torna in campo: la tenace Fabriano prima avversaria

Ci siamo. Domenica alle 18 l'Use Computer Gross scende in campo nella prima giornata di campionato. E' un inizio in salita, quello dei biancorossi, visto che la prima palla a due sarà sul campo della Ristopro Fabriano (arbitri Scaramellini di Colli al Metauro e Lanciotti di Porto San Giorgio), una delle squadre date fra le più attrezzate del girone. Per coach Luca Valentino sarà la prima gara da capo-allenatore dei biancorossi.

"Dopo una preseason incoraggiante - spiega - nella quale i ragazzi sono stati bravi a fare subito gruppo incuranti dell'età e delle esperienze molto diverse vissute finora, ci apprestiamo ad affrontare Fabriano che è sicuramente una delle numerose squadre che ambiscono a fare un campionato di prima fascia. Si tratta di una compagine molto fisica, con giocatori esperti che, come le altre, dovremo andare ad affrontare mettendo in campo energia e determinazione e cercando di mantenere costante l'intensità per tutti e quaranta i minuti".

"Confido - prosegue - nello scrollarsi di dosso fin da subito quello che per molti è l'esordio ufficiale e di mettere in campo la concretezza e la compattezza che i ragazzi hanno avuto finora durante la preparazione. indipendentemente da quello che può dire il tabellone alla fine". La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati sulla piattaforma Lnp Pass.

Buon viaggio Use Computer Gross.

Fonte: Use Basket Empoli