Volontariato, Mazzeo: "Da ‘A Choice for Life 2023’ messaggio forte contro egoismo dilagante"

“Sono contento di rivedere Giulio Deangeli, che ci sta aiutando tanto anche come componente del comitato scientifico di Toscana 2050, per provare a disegnare la nostra idea della Toscana che verrà. Sono felice che oggi sia qui, per il percorso importante che sta intraprendendo a livello professionale, un percorso che porterà tanto anche al nostro Paese, e per l’iniziativa che presentiamo oggi: ‘A Choice for Life 2023’, un progetto di volontariato per sostenere, aiutare, mettersi a disposizione degli altri. In un tempo in cui gli egoismi dilagano, vedere tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano per gli altri è qualcosa di enormemente bello”. Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, è intervenuto a fianco di Giulio Deangeli, alla presentazione di ‘A Choice for Life 2023’, il progetto di volontariato ideato nel 2017 dal ricercatore in neuroscienze a Cambridge, plurilaureato classe 1995, al quale il Consiglio regionale ha già conferito il primo Gonfalone d’Argento di questa legislatura, massimo riconoscimento dell’Assemblea toscana. “Il messaggio potente di Deangeli ci dice che ognuno deve tirar fuori tutto quello che ha e ognuno può dare una mano per costruire una comunità migliore”, ha detto ancora Mazzeo.

‘A choice for life’ è una iniziativa di volontariato finalizzata ad assistere i giovani delle scuole secondarie, o dei primi anni universitari, nelle proprie scelte professionali e accademiche. “Ho riunito un gruppo straordinario di studenti, tutti volontari, persone formidabili con una vocazione filantropica: si mettono a disposizione dei più giovani per guidarli a effettuare le proprie scelte in maniera consapevole”, ha spiegato Deangeli. “La Regione ci ha sempre dato un grande supporto. Sono convinto che la mobilità sociale possa essere resa possibile soltanto se in prima istanza c’è la conoscenza. Vogliamo raccontare come funziona l’Università e come funzionano le varie discipline in termini concreti. Quest’anno stiamo ambientando la nuova edizione proprio a Firenze. Per me è un onore tornare in Toscana”. Già nel 2021 il progetto ha assunto carattere nazionale con partecipazioni da tutta Italia e patrocini da decine di istituzioni, tra cui la Regione Toscana.

Nell’occasione, è stata richiamata anche l’altra iniziativa di Deangeli, il suo libro ‘Il metodo geniale’, dove il ricercatore illustra strategie e segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio. “A Giulio dico sempre, ricordati della Toscana, la terra che ti ha formato – ha commentato il presidente Mazzeo –. E quello che sta facendo ha grande valore: far conoscere ai ragazzi e alle ragazze, attraverso un libro, come ci si può avvicinare a metodi di studio che permettono di poter perseguire meglio i propri obiettivi. Un Paese può crescere solo se si creano le condizioni per fare in modo che tutti possano far emergere i propri talenti”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale