Ztl San Miniato, attiva solo nel weekend per l'inverno

Dal 1 ottobre la ZTL in centro storico a San Miniato sarà attiva solo il sabato dalle 20.00 alle 5.00 e i festivi dalle 14.00 alle 5.00. Entra in vigore l'orario invernale, che si concluderà il 30 aprile, che non prevede limitazioni serali nei giorni lavorativi. Insieme a questo, il 30 settembre si chiude il primo mese di sperimentazione per il centro storico, con 715 ingressi senza permesso.

Si conferma una media di oltre 200 accessi senza autorizzazione per ogni sabato e domenica, numeri che sono ovviamente dettati da più fattori come ad esempio le richieste di autorizzazione non ancora evase e la consapevolezza di non incorrere in una sanzione per via del periodo sperimentale. Alla fine del mese di settembre le autorizzazioni rilasciate dalla Polizia Municipale sono 378 e 47 sono ancora in corso di lavorazione.

"Siamo a metà del periodo di sperimentazione, una data che coincide anche con il cambio di orario e l'entrata in vigore della formula utilizzata per i mesi invernali, con cui si prevede l'attivazione della ZTL solo il sabato dalle 20.00 alle 5.00 e i festivi dalle 14.00 alle 5.00 - spiega il sindaco Simone Giglioli -.

I numeri raccolti in questi quattro fine settimana vanno letti all'interno del contesto della sperimentazione, tenendo presente che alcuni permessi sono ancora in corso di autorizzazione e che molti, sapendo che non vengono elevate sanzioni, hanno deciso di transitare ugualmente.

E' tuttavia interessante valutare il numero di passaggi che le telecamere hanno registrato, un dato che ci serve per capire l'utilità di queste restrizioni, soprattutto nei fine settimana e di notte.

Con l'entrata in vigore dell'orario invernale ci sarà un piccolo ulteriore cambiamento che sarà sperimentale per tutto il mese di ottobre - e conclude -. Questo progetto nasce da uno studio molto approfondito delle criticità e della conformazione del centro e ci sta dimostrando di avere un impatto positivo sulle situazioni che volevamo risolvere. Dal 1 novembre la sperimentazione cessa e saranno elevate le sanzioni, pertanto invito i cittadini che ancora non lo avessero fatto a registrare la targa del proprio veicolo sul portale".

Domenica 2 ottobre, dalle 9.00 alle 20.00, il centro storico sarà chiuso al traffico per il consueto appuntamento della prima domenica del mese con il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato, organizzato dalla Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

Per informazioni su come richiedere l'autorizzazione o sullo stato di elaborazione della propria richiesta, è necessario rivolgersi al Comando di Polizia Municipale (0571/406406 - ztlsanminiato@comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa