Auto parcheggiata in curva in piazza della Vittoria, bus non passa: traffico in tilt a Empoli

Un'auto parcheggiata in curva, l'autobus non passa e il traffico va in tilt. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, a Empoli, in piazza della Vittoria. La coda ha praticamente bloccato il centro cittadino, con una coda che è arrivata fino a Sovigliana.

L'auto, una Polo bianca, era stata parcheggiata proprio all'angolo di piazza Vittoria poco prima dell'ingresso in via Roma. L'autobus non è riuscito a fare manovra, e complice il match dell'Empoli con il Milan che probabilmente ha aumentato la mobilità delle persone rispetto ad un normale sabato pomeriggio, il centro è andato in tilt. La situazione è stata risolta nel giro di una mezz'ora.

Sul posto è stata chiamata la polizia municipale che ha provveduto a sanzionare la Polo e le altre auto che come spesso accade parcheggiano in modo irregolare nelle strade del centro.