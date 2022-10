Furto a scuola a Cerreto Guidi, trovato e denunciato l'autore

A maggio il furto a scuola, poche ore fa la denuncia. Un 27enne è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri di Empoli per un furto aggravato in una scuola di Cerreto Guidi.

In primavera il giovane si era introdotto nell’edificio e aveva sottratto il denaro contenuto nei distributori automatici. In quell’occasione, personale specializzato dei carabinieri aveva trovato delle tracce di sangue, lasciate verosimilmente dall’autore del furto, dopo che questi si era ferito per forzare la porta d’ingresso.

L’analisi delle tracce ematiche ha dunque fornito un riscontro positivo col profilo biologico di un giovane della zona, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. A questo punto, a carico del soggetto è scattata immediatamente la denuncia.