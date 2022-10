A Pisa la polizia ha arrestato un 25enne di origini tunisine, con precedenti per stupefacenti, resosi responsabile nella trascorsa settimana dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e di evasione. Il giovane è stato rintracciato a Cisanello, dopo un appostamento nei pressi della abitazione della compagna e, dopo un passaggio in questura per le formalità di rito, è stato accompagnato al don Bosco.