Spacciano in bici, in manette due ventenni

Un 27enne e un 28enne sono stati arrestati per spaccio a Firenze. I due, entrambi di origini tunisine, sono finiti nel mirino dei carabinieri in zona Campo di Marte ieri, venerdì 30 settembre.

I giovani erano in bici in via San Salvi. Visti i militari, hanno accelerato ma sono stati bloccati e controllati. Il 27enne aveva nove dosi di cocaina nel giubbotto, l'altro ne aveva sei nascoste negli slip. Erano in possesso anche di 55 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.