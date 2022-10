Biciclettata No Keu sulla 429: "Determinati, andremo fino in fondo"

Siamo di nuovo sulla strada, questa volta su due ruote, per portare la voce di un territorio che non vuole più subire l’arroganza di un potere economico e politico che mette a repentaglio la salute di tutte e tutti.

Questa mattina si è svolta la “Biciclettata No Keu”, organizzata dall’Assemblea permanente No Keu con l’obiettivo di mostrare da vicino l’impatto di questo disastro ambientale. Sono state le decine le persone che hanno partecipato e che hanno ingrossato il serpentone a due ruote che ha percorso la 429 e le strade limitrofe, a partire da quella via Piangrande che ancora attende l’allaccio all’acquedotto pubblico. Con noi anche Sergio, in rappresentanza delle realtà del Valdarno fiorentino e aretino, anche loro toccati dalla vicenda Keu. Le sinergie si allargano e questa è una crescita enorme, di cui siamo fiere e orgogliose.

Siamo passati di fronte al cosiddetto “Cerottone”, una vera e propria ferita dove la magistratura ha accertato che sono stati interrate 8mila tonnellate di Keu non conforme. Sostanze velenose, cancerogene, pericolose per la salute. Al netto di ciò che amministrazioni e autorità possano dire.

Sostanze che devono sparire da questo territorio e dagli altri dodici in Toscana dove sono state scaricate. E per questo continueremo a chiedere la bonifica delle terre che già si è rilevato essere contaminate e l’estensione dei controlli lungo tutto il tracciato della 429.

Quelle sostanze velenose, cancerogene e pericolose per la salute devono sparire insieme a un modello di gestione e produzione che mette al primo posto il profitto e l’interesse di pochi a danno dei molti, di quei luoghi che dall’alto o dal centro definiscono marginali. Non ci accontenteremo mai di risolvere i nostri problemi: sappiamo che si risolveranno solo quando ci sarà un sistema socioecomocico diverso ovunque e per ognuno.

Tante le iniziative in programma, tante quelle ancora da costruire insieme. Perciò avanti! Non ci accontenteremo mai di false rassicurazioni: ma dalla nostra abbiamo la determinazione ad andare fino in fondo

Assemblea Permanente NO KEU