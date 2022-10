In coma 15 a Arezzo: sospetto mix di alcol e droga

Alcol e stupefacenti sarebbero alla base di un malore per un quindicenne a Arezzo. In centro storico, nella serata di sabato 1 ottobre, un giovane si è sentito male: è stato intubato e portato in ospedale, finito in coma. Adesso starebbe meglio, si parla di condizioni in miglioramento.

I sanitari inviati dal 118 lo hanno trovato riverso su una panchina di via Balilla alle 23.20. Sarebbe stato insieme ad altri ragazzi: quest'ultimi avrebbero dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo e la Croce Rossa aretina. Sul caso stanno indagando i carabinieri: stando a fonti sanitarie sarebbe stato un mix di alcol e droga a provocare il malore.