Corri La Vita sfonda il muro delle 30mila iscrizioni

Sfondato il muro delle 30mila iscrizioni per la XX edizione di CORRI LA VITA, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che anche quest’anno, grazie alla raccolta fondi, sosterrà progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. Per questa speciale edizione le magliette sono andate esaurite con largo anticipo e altre migliaia di fiorentini e non solo si sono presentati e iscritti alla manifestazione.

Erano presenti sul palco al momento dello start con la presidente dell’associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi e l’ex allenatore della Fiorentina ed ex CT della Nazionale di calcio dell’Italia Cesare Prandelli anche il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il prefetto Valerio Valenti.

"Siamo entusiasti, mai avute così tante presenze in piazza: la risposta dei nostri sostenitori va sempre oltre ogni aspettativa, una rete di solidarietà che cresce sempre di più - ha affermato Bona Frescobaldi -. Siamo felicissimi di questa ripartenza di nuovo tutti insieme per le strade di Firenze e ci auguriamo che il successo di questa edizione venga superato nel 2023”.

Oltre alla showgirl e conduttrice Adriana Volpe, madrina della XX edizione di CORRI LA VITA, sono intervenuti dal palco allestito in Viale Lincoln Drusilla Foer, Mara Santangelo, Dolcenera, Monica Marangoni e tanti altri ospiti. Eva Edili è stata affiancata nella conduzione da Luca Calvani.

Fonte: Ufficio stampa