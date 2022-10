Si sente male durante la messa, soccorsa a Fucecchio

Una donna di 74 ha accusato un malore in chiesa a Fucecchio durante la messa di domenica 2 ottobre. La donna, residente a Fucecchio, era a Santa Maria delle Vedute in pieno centro, in via Alighieri.

Stava assistendo alla Santa Messa alle 9.30 quando ha accusato un lieve malore. Sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno.

La donna è stata caricata in ambulanza e portata in ospedale in codice verde. Le condizioni al momento sembrano buone, c'è stato solo un po' di spavento ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.