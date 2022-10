Ad autunno incontri con i grandi autori nelle biblioteche Rea.net

Dall'8 ottobre al 18 novembre 2022, le biblioteche della rete Rea.Net (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci) proporranno un ciclo di incontri, a cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva di Firenze, con autori e artisti di fama nazionale e internazionale, in un circuito rinnovato per raccontare la contemporaneità in modo interdisciplinare, attraverso nuove proposte e novità editoriali.

La rassegna letteraria “Futura. Scrittori in Rete” affronterà i grandi temi del presente attraverso un percorso di conoscenza e di arricchimento personale e culturale, verso un futuro più sostenibile e responsabile. Percorsi nei quali si intrecciano cultura, arte e storia con diversi generi letterari e linguaggi artistici, rispondendo al bisogno di superare i confini, in linea con le finalità del Patto regionale per la lettura, attraverso il ritmo e le parole per incuriosire, emozionare e coinvolgere anche i giovani lettori.

Il primo appuntamento avrà luogo sabato 8 ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Vallesiana di Castelfiorentino, con l’autrice finalista del Premio Strega 2022, Alessandra Carati.

IL PROGRAMMA

sabato 8 ottobre 2022

ore 17.30

BIBLIOTECA VALLESIANA (SALA FONDO ANTICO) - CASTELFIORENTINO

Alessandra Carati - E poi saremo salvi (Candidata Strega) - Mondadori

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Federica Miniati

martedì 11 ottobre 2022

ore 18

AUDITORIUM (CENTRO CULTURALE LE CORTI) - MONTESPERTOLI

Sarah Savioli - La banda dei colpevoli - Feltrinelli

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Federica Miniati

venerdì 14 ottobre 2022

ore 21

CASA DI GIOVANNI BOCCACCIO - CERTALDO

Davide Rondoni - Il concerto del viale dei lecci - Aboca

L’autore dialoga con Denata Ndreca

Letture e voce di Anna Maria Castelli

martedì 18 ottobre 2022

ore 18

SPAZIO ESPOSITIVO FORNACE PASQUINUCCI – CAPRAIA E LIMITE

Gaia Rayneri - Un libro di guarigione - HarperCollins

L’autrice dialoga con Maria Cristina Carratù

Letture di Federica Miniati

giovedì 20 ottobre 2022

ore 18

BIBLIOTECA COMUNALE EMMA PERODI - CERRETO GUIDI

Paola Barbato - La cattiva strada – Piemme

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Federica Miniati

domenica 23 ottobre 2022

ore 17.30

TEATRO DELLA COMPAGNIA - CASTELFRANCO DI SOTTO

Reading con Enrica Tesio - Tutta la stanchezza del mondo - Bompiani

venerdì 28 ottobre 2022

ore 17.30

BIBLIOTECA COMUNALE RENATO FUCINI (CENACOLO DEGLI AGOSTINIANI) - EMPOLI

Rosella Postorino - Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani - Salani

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Federica Miniati

venerdì 4 novembre 2022

ore 18.30

BIBLIOTECA MMAB - MONTELUPO FIORENTINO

Francesca Valente - Altro nulla da segnalare (Premio Campiello Opera Prima) - Einaudi

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Fulvio Cauteruccio

sabato 5 novembre 2022

ore 17.30

NUOVO TEATRO PACINI - FUCECCHIO

Reading con Antonio Pascale

Storie del mondo e dei sentimenti attraverso le piante

Tratto da La foglia di fico. Storie di alberi, donne e uomini (Candidato Premio Campiello) - Einaudi

martedì 8 novembre 2022

ore 21

TEATRO VERDI - SANTA CROCE SULL'ARNO

Matteo Bussola - Il rosmarino non capisce l'inverno - Einaudi

L’autore dialoga con Stefano Miniati

sabato 12 novembre 2022

ore 17.30

PALESTRA COMUNALE - GAMBASSI TERME

Daniel Lumera (per la Giornata della Gentilezza)

Ecologia interiore. Come liberarsi da ciò che inquina la mente, il corpo e il pianeta per una vita sana e felice - Mondadori

L’autrice dialoga con Maria Cristina Carratù

Letture di Federica Miniati

martedì 15 novembre 2022

ore 21

BIBLIOTECA LEONARDIANA - VINCI

Alessandro Vanoli

I racconti del ritorno - Feltrinelli

Le stagioni - Il Mulino

Sonorizzazioni musicali di Ettore Bonafé (vibrafono)

Venerdì 18 novembre 2022

Ore 18

TEATRO SCIPIONE AMMIRATO – MONTAIONE

Teresa Ciabatti – Sembrava Bellezza – Mondadori

L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture di Federica Miniati

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa