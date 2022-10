Coppa Italia, modifiche alla viabilità a Siena

In occasione della partita di calcio Coppa Italia Siena-Pontedera, in programma per le ore 18 di mercoledì 5 ottobre, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” il 5ottobre sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 12 e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14. Sempre dalle 14, divieto di sosta con rimozione forzata in viale Venticinque Aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e in via Tozzi, interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 16.30 circa secondo esigenze e necessità ravvisate sul posto dal Dirigente dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. Possibili interruzioni temporanee anche al transito pedonale nella zona intorno allo stadio.

Per quanto riguarda il mercato settimanale, la vendita delle merci terminerà alle ore 13.30 anziché alle 14. La pulizia dell'area mercatale, parte della quale sarà disponibile solo per le esigenze collegate alla partita, inizierà alle 14 e non alle 14.30.

Percorsi alternativi in vigore durante i divieti di transito

Aree Ztl e strutture ricettive raggiungibili solo da piazza Giacomo Matteotti: veicoli autorizzati, veicoli diretti a strutture ricettive con la relativa prenotazione, accesso consentito da piazza Giacomo Matteotti.

Veicoli autorizzati a raggiungere la Ztl Camollia: accesso alla ZTL con percorso Ricasoli-Diaz- Franci-Gazzani, uscita da Porta Camollia.

Aree Ztl e strutture ricettive raggiungibili solo da San Domenico: taxi, veicoli autorizzati, veicoli diretti a strutture ricettive con la relativa prenotazione transitano sui percorsi Fontebranda-Santa Caterina o Diaz- Franci-La Lizza-Tozzi-Matteotti.

