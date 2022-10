Dice di essersi allontanato da casa per comprare una bottiglia d'acqua, ma il 41enne italiano era agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Per questo i carabinieri di Montenero lo hanno di nuovo arrestato a Livorno. Lo hanno avvistato mentre tornava a casa, dopo l'allarme giunto proprio dal braccialetto elettronico. L'uomo era noto per furti, ultimo caso quello di bici. Il giudice ha optato di nuovo per i domiciliari.