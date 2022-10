Furti e rapine in centro, arrestato 17enne a Firenze

Rapine e furti in centro a Firenze, un 17enne è stato scovato dai carabinieri e arrestato. Il giovane, di origini albanesi, si è reso protagonista più occasioni tra l'11 giugno e il 20 settembre. Le indagini dei militari hanno portato all'arresto nelle ultime ore, il giovane è ora all’Istituto penale minorile di Firenze.

L'11 giugno è entrato in un negozio di via della Pergola, con una bottiglia di vetro ha minacciato e aggredito il proprietario e gli ha rubato il portafogli. Il 4 agosto il 17enne è stato complice di una rapina violenta ai danni di un turista francese minorenne: in quel caso gli altri ladri sono stati tutti portati a Sollicciano, mentre lui era stato affidato a una struttura di accoglienza da cui è poi scappato. Il 13 agosto ha rapinato un money transfer vicino al Mercato Centrale. Il 1 ottobre è stato fermato e arrestato.