La Croce Rossa di Ponte a Egola festeggia due inaugurazioni dopo la pandemia

Grande festa alla Croce Rossa di Ponte a Egola (San Miniato). Lo scorso sabato sono stati inaugurati la nuova sede di Protezione civile e il nuovo mezzo attrezzato in via Corridoni.

All'evento hanno partecipato il sindaco Simone Giglioli, la vice sindaco Elisa Montanelli e gli assessori Marzia Fattori e Loredano Arzilli, il consigliere comunale Michele Fiaschi, Massimo Bacchereti in rappresentanza della Fondazione CRSM oltre al presidente regionale CRI Francesco Caponi e il vice presidente vicario Costantino Danese.

Il presidente della sezione locale Paolo Micheli ha commentato: "Ho ricevuto il testimone dall'amico Silvano Cioni in tempi non facili, praticamente a inizio pandemia. Nonostante notti insonni, preoccupazioni per i volontari e tante incertezze, siamo cresciuti ugualmente e sabato abbiamo festeggiato ben due cose: il mezzo che affiancherà gli altri sia in protezione civil sia con il sanitario, oltre ai nuovi locali allestiti per la gestione di eventuali emergenze e rimessaggio mezzi di protezione civile".