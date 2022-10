La Lega ritorna sul caso Keu: "Cittadini tengano accesi i riflettori"

“E’ importante - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana - che i cittadini tengano ben viva l’attenzione sulla questione Keu, non fidandosi solamente di promesse e rassicurazioni varie. La Magistratura sta facendo il suo lavoro, ma, contemporaneamente, le persone si attendono fatti concreti in merito alle bonifiche di terreni che, è stato confermato, nascondono migliaia di tonnellate di materiale pericoloso per la salute. Condividiamo le varie iniziative (come la recente biciclettata in loco) che servono per far parlare di una criticità tanto palese, quanto colpevolmente irrisolta. L’ultima relazione della Dia, tra l’altro ha confermato come la nostra Regione sia molto appetita dalle organizzazioni malavitose e quindi non bisogna, ognuno per la propria competenza, abbassare la guardia. Da parte nostra anche sulla scorta dell’esperienza fatta alla guida della predetta Commissione, stiamo pensando di promuovere un’iniziativa che prenda in debita considerazione l'importante tematica.”

