Master in Digital Marketing al polo universitario di Prato

Il Laboratorio WeM_Park e il PIN - Polo Universitario Città di Prato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, presentano la 15°edizione del Master in Digital Marketing, confermando il tasso di occupazione di oltre il 90% entro 3 mesi dalla fine del percorso formativo.

La nuova edizione che si svolgerà tra novembre e aprile, sarà presentata martedì 4 ottobre a partire dalle ore 18.00 al PIN - Polo Universitario Città di Prato e on-line martedì 11 ottobre alle ore 18.30.

Durante l'evento saranno illustrati i dettagli relativi alla struttura del percorso di alta formazione, il programma, i docenti, i finanziamenti agevolati. Il Direttore Operativo del Master, il Prof. Inc. Danio Berti, spiegherà inoltre quali sono i trend del marketing digitale e quali sono le figure professionali del settore più ricercate dalle aziende.

Il Master, formula week end (venerdì e sabato) ha l’obiettivo di formare un Digital Marketer, capace di creare una strategia di marketing digitale coerente ed efficace con gli obiettivi aziendali.

I docenti, provenienti dal mondo professionale e da quello delle imprese, sono affermati in ambito web a livello nazionale e portano la loro esperienza e competenza in aula. In 150 ore saranno infatti affrontate le tematiche fondamentali del Web Marketing, garantendo un giusto mix tra lezioni teoriche e pratiche con l’approccio learning by doing. Saranno inoltre organizzati dei laboratori pratici per imparare a utilizzare alcuni strumenti importanti quali Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Instagram ads, Linkedin, TikTok, Semrush.

Al termine del percorso formativo sono previste 100 ore di Stage presso le imprese Sponsor o, in alternativa per chi è già occupato, un Project Work di gruppo.

Sono oltre 50 le imprese del territorio toscano che hanno creduto negli anni nel progetto del Laboratorio WeM_Park, tra queste citiamo Antinori, Menarini, Starhotels, LuisaViaRoma, Manpower. Sostengono il Laboratorio anche Confindustria Toscana Nord e Confindustria Firenze.

Dalla prima edizione del Master ad oggi sono stati formati 400 studenti e attivati più di 200 stage curricolari, la maggior parte dei quali si sono concretizzati in opportunità di lavoro con un tasso di occupazione di oltre il 90% a 3 mesi dalla fine del Master. Inoltre, solo nell’ultimo anno, abbiamo veicolato oltre 100 offerte di lavoro alla community dei nostri ex studenti.

Gli allievi del Master potranno partecipare, gratuitamente o a tariffe agevolate, a tutti i webinar, eventi fisici, corsi avanzati organizzati durante il corso e ai più importanti eventi di settore a livello nazionale come il WMF - Web Marketing Festival, l'ADworldExperience, l'evento PPC e CRO più grande in Europa e ai Digital Innovation Days, evento organizzato a Milano su digitale ed innovazione.

La data di scadenza per le iscrizioni alla 15°edizione del Master è prevista per il 20 novembre 2022. Fino al 15 ottobre sarà possibile iscriversi frequentando un corso propedeutico di marketing di 12 ore gratuitamente.

