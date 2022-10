Muore turista 70enne in mare a Lido di Camaiore

Un turista è morto in Versilia. L'uomo, 70enne di origini tedesche, è annegato alle 15.30 di lunedì 3 ottobre di fronte alla spiaggia libera di Lido di Camaiore. Era in acqua con altra gente, si è sentito in difficoltà ed è stato portato a riva.

I soccorritori hanno cercato di rianimarlo più volte, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il mare è stato descritto come piuttosto agitato. Sul posto oltre ai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 Versilia, è intervenuto anche personale della capitaneria di Porto di Viareggio.