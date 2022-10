Pisa Book Festival, registrate 10mila presenze in 4 giorni

Con un bilancio finale di circa 10.000 visitatori in quattro giorni (dal pomeriggio di giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre) e su quattro sedi (Arsenali Repubblicani, Museo delle Navi Antiche di Pisa, Chiesa di San Vito, Palazzo Blu) si è chiusa ieri la ventesima edizione del Pisa Book Festival, la fiera nazionale dell’editoria indipendente che da venti anni è un appuntamento fisso per pubblico e case editrici. Conclusa quindi in modo strepitoso anche l’edizione del 2022, che ha tra l’altro segnato i venti anni della fiera, il Pisa book Festival dà appuntamento a editori e lettori al 2023, per l’edizione numero 21 in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre.

Lucia Della Porta, editrice e fondatrice del Pisa Book Festival, commenta: “L’edizione che ci lasciamo alle spalle è la conferma di un successo che anche quest’anno ha superato le nostre aspettative. Ulteriore conferma è la scelta della nuova identità del Pisa Book la cui nuova formula di evento diffuso sui Lungarni, all’interno di monumenti e di musei, è un valore aggiunto molto apprezzato dal pubblico. Da direttrice del Pisa Book desidero ringraziare le istituzioni e i partner che hanno collaborato alla riuscita di questa edizione: Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Acque Spa, Cna Editoria, Rai Cultura. Un ringraziamento va naturalmente al pubblico che da tutta la Toscana e da fuori regione dimostra affetto per la nostra manifestazione e ci regala lo stimolo e l’entusiasmo per programmare ogni anno una edizione ancora più ricca e di qualità. E infine, il ringraziamento più importante di tutti va agli editori sempre volenterosi, propositivi e presenti al Pisa Book anche in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo”. “In questi quattro giorni di festival – conclude Lucia Della Porta - ci siamo riscoperti uniti e forti insieme, abbiamo fatto scorta di ottimismo e di entusiasmo e con questo bagaglio guardiamo positivamente al 2023”.

Fonte: uff