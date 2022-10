Presentazione del libro "L'insostenibile pesantezza dello spreco alimentare" di Andrea Segrè

In occasione dell’uscita del libro L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare dell’agroeconomista Andrea Segrè, la Caritas di Firenze ha organizzato una tavola rotonda su questo tema. Nel 2022 lo spreco domestico in Italia vale 7 miliardi di euro. Le disparità alimentari mondiali sono già aumentate a seguito della pandemia e sono destinate a crescere a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

La tavola rotonda si terrà a Firenze giovedì, ore 10 alla Casa della Carità (Via Corelli 89). Sarà presente l’autore Andrea Segrè, che ne parlerà con Stefano Gatti, inviato speciale per la sicurezza alimentare del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Interverranno: Adriano Sella, fondatore e coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, Giacomo Tatti, presidente e fondatore dell’associazione d’imprese “Granaio dei Medici” e Marzio Mori, responsabile dell’area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. In questa occasione sarà disponibile anche il Report dell’Osservatorio della povertà e delle risorse di Caritas Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa