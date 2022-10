Puliamo il mondo, bambini e bambine protagonisti a Santa Maria a Monte

L'Amministrazione Comunale, anche per il 2022, ha deciso di promuovere, in collaborazione con Legambiente, l’Istituto comprensivo Statale “Carducci” e del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, l’iniziativa “PULIAMO IL MONDO”.

Il progetto ha visto l’impegno dei bambini e delle bambine delle scuole elementari di Santa Maria a Monte, che sono stati coinvolti prima in un incontro formativo e di sensibilizzazione sul tema ambientale, e successivamente in una mattinata di pulizia dai rifiuti abbandonati negli spazi verdi pubblici all’aperto del Centro storico del paese.

"Responsabilizzare le nuove generazioni sul tema ambientale e sulle importanza di una corretta raccolta differenziata, è una priorità assoluta-evidenzia l assessore all'ambiente Elisabetta Maccanti-e per questo abbiamo aderito anche quest anno all' iniziativa Puliamo il Mondo. Tutela e valorizzazione Dell' ambiente sono valori che da sempre abbiamo sostenuto e che intendiamo perseguire e raggiungere anche e soprattutto attraverso la formazione e l' impegno dei più giovani." Conclude l'Assessore Maccanti.

L’appuntamento è stato Lunedì 3 Ottobre, all’Istituto comprensivo Statale “Carducci”, dove i bambini e le bambine si sono ritrovati muniti di kit per la raccolta dei rifiuti (sacchetti, guanti, mantella e cappellino) ed hanno successivamente attraversato varie zone del Centro storico per ripulirle da tutti i rifiuti abbandonati, per poi riunirsi davanti al Palazzo Comunale.

"Tenere pulito il territorio in cui viviamo è un esempio per tutti i cittadini perché un ambiente pulito dà più gioia e serenità e questo lo si impara sin da piccoli.- spiega il Sindaco Ilaria Parrella. - Oggi più che mai è necessario promuovere e investire su iniziative rivolte all’ambiente che favoriscano la cittadinanza attiva e il senso di comunità del nostro territorio. Un ringraziamento davvero sentito al Dirigente scolastico e al corpo dei docenti per la preziosa e indispensabile collaborazione. E complimenti ai ragazzi che hanno davvero partecipato attivamente all'iniziativa" Conclude il Sindaco Ilaria Parrella.

Fonte: Ufficio stampa