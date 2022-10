Aiuti per Covid senza averne diritto: 18 soggetti segnalati, danno erariale da 240mila euro

Diciotto soggetti segnalati per un danno erariale complessivo di oltre 240mila euro. È il risultato di numerosi controlli effettuati della guardia di finanza in Lucchesia tra la fine dello scorso anno e l'inizio dell'anno corrente. L'obiettivo era la prevenzione e repressione delle frodi agli incentivi nazionali introdotti per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Decine le persone denunciate a vario titolo per truffa, indebita percezione e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: da quanto appreso i soggetti avrebbero percepito contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate o beneficiato di finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato, senza averne però diritto.