Auto contro pullman, grave 71enne

Una 71enne è stata portata in codice rosso in ospedale dopo un incidente d'auto. Alle 14 di martedì 4 ottobre la donna era su via di Sottomonte a Guamo (Capannori, provincia di Lucca) alla guida della sua auto. Per motivi ancora da chiarire si è scontrata con un pullman turistico.

L'impatto è stato violento, l'auto si è accartocciata e la donna è rimasta incastrata. Sono intervenuti i vigili del fuoco lucchesi a estrarla e consegnarla alla Misericordia di Lucca, che l'ha portata in codice rosso a Cisanelli. Presente anche la polizia municipale che farà i rilevamenti del caso, oltre a aver diretto il traffico intenso del primo pomeriggio.