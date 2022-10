Biscarini a Empoli per ricordare le truppe neozelandesi a Empoli

Lo storico Claudio Biscarini parlerà di una vicenda per i più sconosciuta: la presenza delle truppe neozelandesi a Empoli durante la Seconda guerramondiale. La Società Storica Empolese organizza per venerdì 7 ottobre 2022 alle 17 presso la sala delle Adunanze della Misericordia di Empoli l'incontro 'Kiwis a Empoli, una storia di guerra semidimenticata'. Introduce Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli. L'evento si svolgerà in presenza e senza obbligo di prenotazione.