Il Bisonte Firenze, prolungata la campagna abbonamenti 2022-23

In virtù del successo riscontrato fra i tifosi e gli appassionati, Il Bisonte Firenze comunica che la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 rimarrà aperta fino al prossimo giovedì 13 ottobre. Ancora una decina di giorni quindi per sottoscrivere la tessera che dà diritto ad accedere a Palazzo Wanny per tutte le gare casalinghe della regular season. Ricordiamo che gli abbonamenti interi sono acquistabili sul circuito Ticketone, mentre i ridotti, riservati a tutti i tesserati delle società Fipav della Toscana, devono essere prenotati attraverso il proprio club di appartenenza.

Queste le tariffe:

Tribuna Sud-Ovest-Est 200 euro (150 per le società Fipav)

Tribuna Nord 180 euro (130 per le società Fipav)

Sopraelevata Sud-Ovest-Est 150 euro (100 per le società Fipav)

