Ottobre rosa e salute mentale, Montaione colora il municipio

Si informa la cittadinanza che, in adesione alla campagna “Ottobre Rosa”, dedicata alla prevenzione ed alla diagnosi precoce del tumore al seno, che si celebra ogni anno nel mese di ottobre e che quest’anno compie 30 anni, l’edificio del Municipio, oggetto di recente ed innovativo intervento di illuminazione, a far data dal giorno 8, si colorerà di ROSA per tutto il mese di ottobre.

Si precisa inoltre che, l’edificio stesso, nelle notti del 9 e 10 di ottobre sarà colorato di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, cui aderisce il nostro Comune.

Fonte: Comune di Montaione